Помогите! Даю 200 баллов

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Помогите! Даю 200 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямое значение: собачий поводок, телячий хвост, воздушные массы, свинцовая пуля, заячьи следы, волчий хвост, лисья нора, каменная стена. Переносное значение: собачья преданность, телячьи нежности, воздушный пирог, свинцовое небо, заячье сердце, волчья хватка, лисий характер, каменное сердце. В 1 группе прилагательные относительные или притяжательные, т.к. относятся непосредственно к предмету, а во 2 - качественные, т.к. переносят значение признака на совершенно иной предмет, придают ему качественную окраску.
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