X-5 в модуле раскройте модуль, забыл чётр как!

Математика
X-5 в модуле раскройте модуль, забыл чётр как!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-5>0 x>5 вроде так. . . . .
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