Маса порсяти 20 кг ,а гуски 5 кг .Яка маса плросяти i 9 таких гусок.
Математика
Маса порсяти 20 кг ,а гуски 5 кг .Яка маса плросяти i 9 таких гусок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20+5*9=20+35=55 кг Ответ: 55 кг
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