Помогите!!! Нужно сделать сочинение по ОБЖ по теме: "Почему так опасны вредные прив??чки?"

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Если под вредными привычками имеется ввиду табакокурение или алкоголизм, то вот - "Вредные привычки" разрушают здоровье человека, тк происходит систематическое отравление организма алкоголем и\или продуктами сгорания сигарет. Благодаря этим "вредным привычкам" здоровый человек приобретает букет неизлечимых и тяжелых, подчас смертельных заболеваний, от которых вынужден мучиться остаток жизни. В процессе этого отравления страдает весь организм, но главный урон приходится на самый ценный орган человека - головной мозг, происходит его химическое разрушение, со временем, человек теряет возможность четко логически мыслить, глупеет и деградирует. Употребление никотина и алкоголя в юношестве и зрелости обрезает у такого человека умственный генетический потенциал обусловленный природой при рождении, употребление этих веществ в детском возрасте автоматически переводит данного человека, при достижения им зрелого возраста, в разряд умственно неполноценных. Кроме того "вредные привычки" вызывают сильнейшую зависимость, которая ломает волю человека, заковывая его сознание в воображаемые цепи, делая из него раба привычки, пожалуй, это самый негативных аспект при рассмотрении. По сути, "вредные привычки" сродни наркотикам, не говоря о том, что в 1975 году ВОЗ официально отнесла алкоголь к наркотическим веществам, не возможно быть немного наркоманом, умеренно пить или немного курить, это зависимость и она будет постоянно развиваться и усиливаться опуская человека на самое дно социальной жизни. "Вредные привычки" способствуют лишь деградации человека и его превращению обратно в обезьяну! Свободная продажа алкогольных и никотиносодержащих ядов - большой позор для человечества.