Пользуясь планом обсудите ход битвы на Чудском озере

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Битва на Чудском озере, произошедшая 5 апреля 1242 года, вошла в ратную летопись России под названием Ледового побоища, настолько велики оказались потери Ливонского ордена. По летописным сведениям, в сражении было убито 400 рыцарей-крестоносцев, а 40 попало в плен. Рядовых ливонских ратников, погибших в Ледовом побоище, никто не считал. Число их должно исчисляться во многие тысячи, поскольку каждый рыцарь командовал небольшим воинским отрядом — «копьем» , численность которого зависела от знатности и богатства предводителя. Взятых в плен изменников-русских новгородский князь приказал повесить. Эта битва вошла в мировую военную историю как образец окружения и разгрома крупных сил тяжеловооружённого рыцарского войска эпохи Средневековья. Полководческое искусство Александра Невского признали и в Золотой Орде. После этого правитель князь нанес ряд поражений литовцам, чьи отряды опустошали новгородское порубежье. Крупнейший полководец своего времени, Александр Невский, творчески подходил к тактике боевых действий: предпочитал внезапность и стремительность, учитывал особенности местности, сильные и слабые стороны своих и вражеских войск, громил неприятеля по частям, результативно использовал разведку. Полководческое мастерство Александра Невского вошло в золотой фонд русского и мирового военного искусства.