Расскажите коротко о добыче нефти в Северном Ледовитом Океане.Пожааалуйста)
География
Расскажите коротко о добыче нефти в Северном Ледовитом Океане.Пожааалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бурят на дне яму. *Начинают бурить с поверхности на воде, которая не тонет. Плот допустим* и там уже есть нефть.
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