Найди периметр и площядь прямоугольникас длинами сторон 152 см и 80см.
Математика
Найди периметр и площядь прямоугольникас длинами сторон 152 см и 80см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=152 cм b=80 cм Рпр-? S-? Рпр=(a+b)*2 Рпр=(152+80)*2=232*2=464 (см) S=a*b S=152*80=12160 (кв см) Ответ: 464 см периметр и 12160 кв см площадь прямоугольника.
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