Сообщение о городе герое великой отечественной войны. Не очень большой и не очень маленький чтобы можно было выучить!!! 4 класс. Взаранее спосибо!!!

Окружающий мир
Сообщение о городе герое великой отечественной войны. Не очень большой и не очень маленький чтобы можно было выучить!!! 4 класс. Взаранее спосибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впервые понятие город герой прозвучало в Приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, так были названы: Ленинград, Севастополь, Одесса и Сталинград, это конечно было не официальное присвоение звания, а подчеркивание их важного вклада в итоговую победу и героической роли защитников. Еще во время войны участникам обороны этих городов вручили специально учрежденные медали.В 1965 году в канун двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне , звание Город-Герой СССР было присвоено шести городам, кроме тех, что уже были отмечены в приказе 1945 года, ими стали Киев и Москва, а также Крепость-Герой Брест. В 1973 году это звание присвоили Новороссийску и Керчи, в 1974 Минску, в 1976 Туле. В год сорокалетия Победы (1985) звания Город–Герой удостоились Смоленск и Мурманск.

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