Какой корень в слове БИБЛИОТЕКАРЬ? Проверить гласную, однокоренные слова библИот??карь. Плиз! СРОООЧНО!

Русский язык
Какой корень в слове БИБЛИОТЕКАРЬ? Проверить гласную, однокоренные слова библИот??карь. Плиз! СРОООЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Библия. Следовательно Библ корень
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