Два пловца поплыли Одновременно навстречу друг другу с двух разных концов бассей??а, длина которого 100 метров. Первый плыл со скоростью 20 метров в минуту. С какой скоростью плыл второй пловец, если они встретились ровно через...

Математика
Два пловца поплыли Одновременно навстречу друг другу с двух разных концов бассей??а, длина которого 100 метров. Первый плыл со скоростью 20 метров в минуту. С какой скоростью плыл второй пловец, если они встретились ровно через 2 минуты???
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Ответ: 30 м в минуту- скорость 2 пловца.
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