Два пловца поплыли Одновременно навстречу друг другу с двух разных концов бассей??а, длина которого 100 метров. Первый плыл со скоростью 20 метров в минуту. С какой скоростью плыл второй пловец, если они встретились ровно через...

Математика

Два пловца поплыли Одновременно навстречу друг другу с двух разных концов бассей??а, длина которого 100 метров. Первый плыл со скоростью 20 метров в минуту. С какой скоростью плыл второй пловец, если они встретились ровно через 2 минуты???

Автор: Гость