Сделай где необходимо перестановку множителей и замени умножение сложением.вычи??ли. 7*4= 8*3= 3*10= 2*13=
Математика
Сделай где необходимо перестановку множителей и замени умножение сложением.вычи??ли. 7*4= 8*3= 3*10= 2*13=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*4=28 8*3=24 3*10. перестовляем. 10*3=30 2*13. перестовляем. 13+13=26. Или. 13*2=26
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Умнику нужно было сложить с некоторым числом 26. Вместо этого он вычел из этого чис??а 26 и в результате получил число 14. Какое число он должен бы...