Сделай где необходимо перестановку множителей и замени умножение сложением.вычи??ли. 7*4= 8*3= 3*10= 2*13=

Математика
Сделай где необходимо перестановку множителей и замени умножение сложением.вычи??ли. 7*4= 8*3= 3*10= 2*13=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*4=28 8*3=24 3*10. перестовляем. 10*3=30 2*13. перестовляем. 13+13=26. Или. 13*2=26
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