Как определить значение приставок?

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Правописание приставок Приставки пре- и при- 1. Приставка ПРЕ- пишется в случаях: когда она придает словам значение предельной степени действия, превосходящего какую-либо меру, или высшей степени качества: превозносить, превышать, преувеличивать, превосходить, преуспевать; превосходный, прехорошенький, премилый, премило; когда она имеет значение приставки пере-: преградить (перегородить) , превратить, прекратить, предание (передать) , преступить (переступить) , превратный (перевернутый) , преемник (перенимать) . 2. Приставка ПРИ- придает словам значения: пространственной близости, смежности: приморский, Приамурье, прибрежье, пристанционный, приусадебный; прибавления, приближения, присоединения: приклонить, пригнать, привести, привязать, примерзнуть, пристегнуть; неполноты действия: привянуть, приоткрыть, прилечь, приспустить, приутихнуть; доведения действия до конца, до определенного результата: приискать, прикончить, приглушить (заглушить совсем) , приучить, придумать, прирезать; совершения действия в собственных интересах, усиленного проявления действия: приглядеться, прикарманить, приманить, принарядиться, припрятать, присвоить, прислушаться; сопутствующего действия: припевать, присвистывать, пританцовывать. Примечания: 1. Приставка пре- является старославянской по происхождению. В русском языке ей соответствует приставка с полногласным сочетанием пере-; ср. : преграда — перегородка, предать — передать. 2. Необходимо различать написания близких по звучанию, но разных по значению слов с приставками пре- и при-; ср: презирать (ненавидеть) и призирать (давать приют) ; ср. также: презрение и призрение; преклонить (голову) и приклонить (ветку к земле) ; претворить (мечту в реальность) и притворить (дверь) , притвориться (спящим) ; претерпеть (неудобства) и притерпеться (к неудобствам) ; преходящий (момент, ср. переходящий) и приходящий (почтальон, причастие от приходить) . 3. Необходимо различать написание слов преумножить (сильно умножить) и приумножить (добавить незначительное количество) , хотя значения эти часто трудно разграничить. 4. В следующих словах бывшие приставки уже не вычленяются: предел, предмет, преимущество, прекословить, прельщать, преминуть, (знаки) препинания, препона, препятствие, пререкаться, пресловутый, пресыщаться, претить, преткновение (камень преткновения) , прибор, привередливый, пригожий, приказать, приличный, примитивный, притязание, причащаться, причина, приязнь. 5. В заимствованных словах возможно написание как пре-, так и при- (приставками эти элементы, как правило, не являются) : преамбула, превалировать, президент, президиум, препарат; приватный, примадонна, привилегия, примитив, приоритет.