Помогите пожалуйста ! За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. какое расстояние он пролетит за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин? помогите с краткой записью и решением

Математика

Помогите пожалуйста ! За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. какое расстояние он пролетит за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин? помогите с краткой записью и решением

Автор: Гость