Помогите пожалуйста ! За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. какое расстояние он пролетит за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин? помогите с краткой записью и решением
Математика
Помогите пожалуйста ! За 8 мин самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью пролетел 96 км. какое расстояние он пролетит за 40 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин? помогите с краткой записью и решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 96:8=12(км/мин)-v1 2)12+4=16(км /мин)-v2 3)40*16=640(км)-s Ответ: 640км -S
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