Помогите 48дм. 2 см. = ... см

Математика
Помогите 48дм. 2 см. = ... см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот что будет:  48дм. 2 см. = 482 см
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