Помогите 48дм. 2 см. = ... см
Математика
Помогите 48дм. 2 см. = ... см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот что будет: 48дм. 2 см. = 482 см
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