Найди спрятанную шутку. Ел старик хлеб сухой,откуда же под столом рыбьи кости? Под??май,на чём основана шутка.
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Найди спрятанную шутку. Ел старик хлеб сухой,откуда же под столом рыбьи кости? Под??май,на чём основана шутка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ел старик хлеб с УХОЙ
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