На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. Какое расстояние проведёт легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 л. бензина?

Математика

На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. Какое расстояние проведёт легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 л. бензина?

Автор: Гость