На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. Какое расстояние проведёт легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 л. бензина?

Математика
На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 литров бензина. Какое расстояние проведёт легковой автомобиль, если у него в бензобаке 48 л. бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48 : 6 = 8 8 * 100 = 800 Машина проедет 800 километров
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