От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли две лодки.скорость ??ервой лодки 250м/мин. а скорость второй 200м/мин.сколько времени им понадобилось чтобы встретиться если ширина этой протоки равна 4км500м. -----...
Математика
От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли две лодки.скорость ??ервой лодки 250м/мин. а скорость второй 200м/мин.сколько времени им понадобилось чтобы встретиться если ширина этой протоки равна 4км500м. ----------- придумайте обратную задачу так, чтобы её решением было выражение: 4500:10-250=... ----------------------
Ответ(ы):
Гость:
250+200=450 4 км 500 м = 4500 км 4500:450=10 минут обратную не знаю
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