Что такое инфантерия?
История
Что такое инфантерия?
Ответ(ы):
Гость:
Пехо́та — род войск в сухопутных войсках, вооружённых силах государств. Пехота предназначена для ведения боевых действий в пешем порядке, является самым древним и массовым родом войск в истории войн. В ряде государств именуется как инфантерия
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