Одинаковые ли количества вещества в: а) 4 грамма газа водорода и 64 грамма газа кис??орода ; б) 18 граммов воды и 17 граммов H2S в) 44 грамма СО2 и 2 грамма водорода H2 ? Ответы поясните . Помогите пожалуйста срочно надо :-)

Химия

Одинаковые ли количества вещества в: а) 4 грамма газа водорода и 64 грамма газа кис??орода ; б) 18 граммов воды и 17 граммов H2S в) 44 грамма СО2 и 2 грамма водорода H2 ? Ответы поясните . Помогите пожалуйста срочно надо :-)

Автор: Гость