Одинаковые ли количества вещества в: а) 4 грамма газа водорода и 64 грамма газа кис??орода ; б) 18 граммов воды и 17 граммов H2S в) 44 грамма СО2 и 2 грамма водорода H2 ? Ответы поясните . Помогите пожалуйста срочно надо :-)
Химия
Одинаковые ли количества вещества в: а) 4 грамма газа водорода и 64 грамма газа кис??орода ; б) 18 граммов воды и 17 граммов H2S в) 44 грамма СО2 и 2 грамма водорода H2 ? Ответы поясните . Помогите пожалуйста срочно надо :-)
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