CaO-gt; Ca (OH)2-gt; CaCl2 как заделать дальше?
Химия
CaO-gt; Ca (OH)2-gt; CaCl2 как заделать дальше?
Ответ(ы):
Гость:
2Ca+O2=2CaO CaO+H2O=Ca(OH)2 Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O
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