Задача 20 помаги те ребят пожалуйста
Математика
Задача 20 помаги те ребят пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
65+78=143 572:143=4 часа
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