Задача 20 помаги те ребят пожалуйста

Математика
Задача 20 помаги те ребят пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
65+78=143  572:143=4 часа 
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