В 8 кг картофеля содержиться 1,4 кг крахмала.Сколько крахмала содержится в 28 кг картофеля?
Математика
В 8 кг картофеля содержиться 1,4 кг крахмала.Сколько крахмала содержится в 28 кг картофеля?
Ответ(ы):
Гость:
8 кг = 1,4 кг 28 кг - х кг х = ( 28 * 1,4 ) : 8 = 4,9 ( кг ) - крахмала. Ответ: 4,9 кг крахмала содержится в 28 кг картофеля.
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