Востановите запись: 45= ,,,10=...15=...25=...75=...100 56=...12=25...=...36=50...=...60

Математика
Востановите запись: 45= ,,,10=...15=...25=...75=...100 56=...12=25...=...36=50...=...60
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