Запишите небольшой текст-рассуждение на тему "Мое отношение к героем повести капитанская дочка". ... Помогите пожалуйста составить диалог размером 10 строчек.

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Запишите небольшой текст-рассуждение на тему "Мое отношение к героем повести капитанская дочка". ... Помогите пожалуйста составить диалог размером 10 строчек.

Автор: Гость