Найди периметр треугольника со сторонами длинной 10,14,9 см.

Математика
Найди периметр треугольника со сторонами длинной 10,14,9 см.
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Ответ(ы):
Гость:
10+14+9=33 см Ответ: Р=33 см
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