В конструкторе 54 детали.Из12 деталей Юра сделал электровоз,из остальных вагоны.сколько получилось вагонов,если на каждый пошло по7 деталей?

Математика
В конструкторе 54 детали.Из12 деталей Юра сделал электровоз,из остальных вагоны.сколько получилось вагонов,если на каждый пошло по7 деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из 54 мы отнимаем 12 деталей,а потом из того что получилось делим на 7.И получается ответ: 6.
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