В конструкторе 54 детали.Из12 деталей Юра сделал электровоз,из остальных вагоны.сколько получилось вагонов,если на каждый пошло по7 деталей?
Математика
В конструкторе 54 детали.Из12 деталей Юра сделал электровоз,из остальных вагоны.сколько получилось вагонов,если на каждый пошло по7 деталей?
Ответ(ы):
Гость:
Из 54 мы отнимаем 12 деталей,а потом из того что получилось делим на 7.И получается ответ: 6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От берегов протоки навстречу друг другу одновременно поплыли две лодки.скорость ??ервой лодки 250м/мин. а скорость второй 200м/мин.сколько времени ...
Информатика
Дано целое трехзначное положительное число n. составьте программу которая опреде??яет входит ли в него цифра восемь. помогите пожалуйста!!!!!!!!
Алгебра
История