На 14костюмов израсходавали 56 м ткани. сколько метров ткани потребуется для пошива 11платьев? Известно что на 1 платье расходуется на 1 метр ткани меньше чем на 1 костюм

Математика

На 14костюмов израсходавали 56 м ткани. сколько метров ткани потребуется для пошива 11платьев? Известно что на 1 платье расходуется на 1 метр ткани меньше чем на 1 костюм

Автор: Гость