На 14костюмов израсходавали 56 м ткани. сколько метров ткани потребуется для пошива 11платьев? Известно что на 1 платье расходуется на 1 метр ткани меньше чем на 1 костюм
Математика
На 14костюмов израсходавали 56 м ткани. сколько метров ткани потребуется для пошива 11платьев? Известно что на 1 платье расходуется на 1 метр ткани меньше чем на 1 костюм
Ответ(ы):
Гость:
Решение:56/14=4(м) ткани на 1 костюм 4-1=3(м) ткани на одно платье 11*3=33(м) ткани потребуется на 11 платьев Условие:14 костюмов-56м 1 платье-?на 1 м меньше, чем на 1 костюм11 платьев-?м
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