ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ РАЗБОР СЛОВА ДОЧКИ
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ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ РАЗБОР СЛОВА ДОЧКИ
Ответ(ы):
Гость:
Дочки-ударение на о д-согл;звонк;тверд о-гласн;ударн ч-согл;мягк;глух к-согл;глух;тверд и-гласн;безуд ____________________ 5букв;5звуков
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