Решите задачу по геометрии срочно
Геометрия
Решите задачу по геометрии срочно
Ответ(ы):
Гость:
Сторона правильного шестиугольника равна радиусу описанной окружности, а расстояние между параллельными сторонами равно диаметру вписанной в него окружности r=R*sin60=5√3*√3/2=2.5 (или можно найти по теореме Пифагора) d=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить у васи родился братишка весом три с половиной колограмма за первый месяц младенец прибавил в весе 300г за следующий -400г сколько п...
Русский язык
Математика