Решите задачу по геометрии срочно

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Сторона правильного шестиугольника равна радиусу описанной окружности, а расстояние между параллельными сторонами равно диаметру вписанной в него окружности r=R*sin60=5√3*√3/2=2.5 (или можно найти по теореме Пифагора) d=5