Разбор слова (Не)замечая по сотаву.

Русский язык
Разбор слова (Не)замечая по сотаву.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Окончание-ая,основа слова-замеч,корень зам,суфикс-еч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте по рисунку рассказ на тему День рождения 2 класс
Ответить
Математика
Может ли число a быть равным числу-а?
Ответить
Литература
Почему том сойер есть любимым героям марка твена
Ответить
Русский язык
Найти лишнее слово:кольцо,здоровье,просьба,маленький
Ответить
Русский язык
Прочитайте. просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительными. 1)Голубой воздушный (шар). 2)Тёплый летний(дождь).
Ответить