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Разбор слова (Не)замечая по сотаву.
Русский язык
Разбор слова (Не)замечая по сотаву.
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Окончание-ая,основа слова-замеч,корень зам,суфикс-еч
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