Почему том сойер есть любимым героям марка твена
Литература
Почему том сойер есть любимым героям марка твена
Ответ(ы):
Гость:
Из-за его поведения. Смелый настойчивый веселый неунывающий
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