Составьте по рисунку рассказ на тему День рождения 2 класс

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Мой день рожденияПраздник – это хорошее настроение, веселая и радостная атмосфера. Я очень люблю праздники, когда все вокруг веселятся, происходит что-то необычное и интересное. Ты словно начинаешь замечать каждое мгновения. Мой любимый праздник – это день рождения. В день рождения ты в центре внимания, все тебя поздравляют, пекут вкусный торт и дарят подарки. Приходят гости и родственники, звонят приятели и друзья.