Помогите решить у васи родился братишка весом три с половиной колограмма за первый месяц младенец прибавил в весе 300г за следующий -400г сколько прибавил братишка за третий месяц если он весит 4 г 700г?

Математика
Помогите решить у васи родился братишка весом три с половиной колограмма за первый месяц младенец прибавил в весе 300г за следующий -400г сколько прибавил братишка за третий месяц если он весит 4 г 700г?
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