Помогите решить у васи родился братишка весом три с половиной колограмма за первый месяц младенец прибавил в весе 300г за следующий -400г сколько прибавил братишка за третий месяц если он весит 4 г 700г?

Математика

Помогите решить у васи родился братишка весом три с половиной колограмма за первый месяц младенец прибавил в весе 300г за следующий -400г сколько прибавил братишка за третий месяц если он весит 4 г 700г?

Автор: Гость