Помогите пожалуйста срочно!! запиши такие пропущенные единицы измерения величин,чтобы равенство 48______=2_______стало верным. заранее спасибо

Математика
Помогите пожалуйста срочно!! запиши такие пропущенные единицы измерения величин,чтобы равенство 48______=2_______стало верным. заранее спасибо
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