Помогите пожалуйста срочно!! запиши такие пропущенные единицы измерения величин,чтобы равенство 48______=2_______стало верным. заранее спасибо

Математика

Помогите пожалуйста срочно!! запиши такие пропущенные единицы измерения величин,чтобы равенство 48______=2_______стало верным. заранее спасибо

Автор: Гость