Как переводится The sky is blue

Английский язык
Как переводится The sky is blue
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
The sky is blue. Небо голубое.
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