На 6 одинаковых пар детских ботинок расходуют 24дм кожи. Сколько квадратных мдецим??тров кожи нужно 18 пар таких ботинок?
Математика
На 6 одинаковых пар детских ботинок расходуют 24дм кожи. Сколько квадратных мдецим??тров кожи нужно 18 пар таких ботинок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:6=3 раза во столько 18 пар больше 6, а значит и кожи нужно в три раза больше 24*3=72 дм
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