Подобрать правильный сюрприз помогут лишь знания о человеке Где-нибудь тут став??тся запятая?После каких слов!?

Русский язык
Подобрать правильный сюрприз помогут лишь знания о человеке Где-нибудь тут став??тся запятая?После каких слов!?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, запятая не нужна.Подлежащее - знанияСказуемое - помогут подобратьДополнение - сюрприз (В.п.), о человеке (П.п.)Определения - правильный

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