Подобрать правильный сюрприз помогут лишь знания о человеке Где-нибудь тут став??тся запятая?После каких слов!?
Русский язык
Подобрать правильный сюрприз помогут лишь знания о человеке Где-нибудь тут став??тся запятая?После каких слов!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, запятая не нужна.Подлежащее - знанияСказуемое - помогут подобратьДополнение - сюрприз (В.п.), о человеке (П.п.)Определения - правильный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
В классе 5человек родились летом,4человека-зимой,6человек-осенью,а 9человек-весной.Используя эти данные,составь круговую диаграмму.
Математика
Русский язык
Падеж слов : в Индии, в Китае, в Японии , в Турции, в Греции, в Болгарии. И во Франции, ?? Дании. Пожалуйста помогите!!!! Прошу!
Математика