Падеж слов : в Индии, в Китае, в Японии , в Турции, в Греции, в Болгарии. И во Франции, ?? Дании. Пожалуйста помогите!!!! Прошу!
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Падеж слов : в Индии, в Китае, в Японии , в Турции, в Греции, в Болгарии. И во Франции, ?? Дании. Пожалуйста помогите!!!! Прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Индии - в чём? предложный падеж. в Китае - предложный падеж. в Японии - предложный падеж. в Турции - предложный падеж. в Греции - предложный падеж. в Болгарии - предложный падеж. во Франции - Вроде тоже предложный. в Дании - предложный падеж.
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