Падеж слов : в Индии, в Китае, в Японии , в Турции, в Греции, в Болгарии. И во Франции, ?? Дании. Пожалуйста помогите!!!! Прошу!

Гость: Гость:

В Индии - в чём? предложный падеж. в Китае - предложный падеж. в Японии - предложный падеж. в Турции - предложный падеж. в Греции - предложный падеж. в Болгарии - предложный падеж. во Франции - Вроде тоже предложный. в Дании - предложный падеж.