Решите уравнение 2/(x-1)-1/(x+3)=4/13
Алгебра
Решите уравнение 2/(x-1)-1/(x+3)=4/13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-9/13 2x-2-x+3=4/13 x+1=4/13 x=4/13-1 x=-9/13
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