По плану метростроевцы должны были проложить 2,5 км тоннелей. они проложили 3,2 км тоннелей. на сколько процентов метростроевцы выполнили план и на сколько они перевыполнели план? Пожалуйста,напишите с объяснением

Математика

По плану метростроевцы должны были проложить 2,5 км тоннелей. они проложили 3,2 км тоннелей. на сколько процентов метростроевцы выполнили план и на сколько они перевыполнели план? Пожалуйста,напишите с объяснением

Автор: Гость