По плану метростроевцы должны были проложить 2,5 км тоннелей. они проложили 3,2 км тоннелей. на сколько процентов метростроевцы выполнили план и на сколько они перевыполнели план? Пожалуйста,напишите с объяснением
Математика
По плану метростроевцы должны были проложить 2,5 км тоннелей. они проложили 3,2 км тоннелей. на сколько процентов метростроевцы выполнили план и на сколько они перевыполнели план? Пожалуйста,напишите с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5 км - 100%. 3,2 км-х % х=3,2*100:2,5 х=128% - выполнили план. 128-100=28% - настолько перевыполнили план.
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