Сочинение по литературе, 7 класс. Темы на выбор: Чему учат нас произведения Андр??ева, Платонова? Произведения - Юшка, Кусака, В прекрасном и яростном мире. "Быть человеком - значит быть борцом" (И. В. Гёте) "... люблю люд...

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Произведения Андрея Платонова обладают той магической свойственностью, которая заставляет нас задумываться о многих окружающих вещах. Некоторые ситуации, которые описываются в его рассказах, вызывают у нас некоторое недоумение и провоцируют на протест. Это и является той сильной стороной его творчества, которая не оставляет читателя равнодушным. Писатель мастерски раскрывает нам сущность красоты и искренности простых людей, которые благодаря своему глубокому внутреннему наполнению изменяют мир к лучшему.