1)страны-гиганты Зарубежной Азии 2)нефтеэкспортирующие страны Зар.Азии
География
1)страны-гиганты Зарубежной Азии 2)нефтеэкспортирующие страны Зар.Азии
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Страны-гиганты: Индия, Китай, Монголия, Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, Индонезия.
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