Номер 17 плиз очень надо
Математика
Номер 17 плиз очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90 :3 =30 2) 30-13=17 Вроде так, я не уверена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По плану метростроевцы должны были проложить 2,5 км тоннелей. Они проложили 3,2 км тоннелей. На сколько процентов метростроевцы выполнили план и на...
Литература
Сочинение по литературе, 7 класс. Темы на выбор: Чему учат нас произведения Андр??ева, Платонова? Произведения - Юшка, Кусака, В прекрасном и ...