Помогите плиз срочно! выполните действия: а)-4\13+2 3\26; б)5\12+(-2\21); в)3\22*(-1 7\15); г) (-1\13):(-3\52) ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Помогите плиз срочно! выполните действия: а)-4\13+2 3\26; б)5\12+(-2\21); в)3\22*(-1 7\15); г) (-1\13):(-3\52) ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) -4\13+55\26 = (55-8)\26=47\26, б) (105-24)\252=81\252=9\28 в) -(3*22\22*15)= - 1\5=-0.2 г) 52\3*13=52\39= 1 13\39=1 1\3
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