На алое растут 100 деревьев из них30кленов,45 лип,дубов меньше кленовый на15,а остальн??е березы.сколько берез растет на алее

Математика
На алое растут 100 деревьев из них30кленов,45 лип,дубов меньше кленовый на15,а остальн??е березы.сколько берез растет на алее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 30-15=15(д)- дубы 2)30+45+15=90(д) клены липы и дубы 3) 100-90=10(д) березы Ответ: 10 берез
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