На алое растут 100 деревьев из них30кленов,45 лип,дубов меньше кленовый на15,а остальн??е березы.сколько берез растет на алее
Математика
На алое растут 100 деревьев из них30кленов,45 лип,дубов меньше кленовый на15,а остальн??е березы.сколько берез растет на алее
Ответ(ы):
Гость:
1) 30-15=15(д)- дубы 2)30+45+15=90(д) клены липы и дубы 3) 100-90=10(д) березы Ответ: 10 берез
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Один ящик с яблоками на 2 кг легче другого и в 5 раз легче третьего. первый и третий ??щики вместе в 3 раза тяжелее второго. найдите массу каждого ...
Русский язык
Математика