На автомашине с прицепом нужно привезти 1080 центнеров угля. За 1 рейс на машине увозили 30 центнеров, а на прицепе- ? в 2 раза меньше чем на машине. Вопрос: СКОЛЬКО РЕЙСОВ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ ВЕСЬ УГОЛЬ?
Математика
На автомашине с прицепом нужно привезти 1080 центнеров угля. За 1 рейс на машине увозили 30 центнеров, а на прицепе- ? в 2 раза меньше чем на машине. Вопрос: СКОЛЬКО РЕЙСОВ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ ВЕСЬ УГОЛЬ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30:2=15ц-увозили за 1 рейс на прицепе. 2)30+15=45ц-можно увезти за 1 рейс на машине с прицепом. 3)1080:45=24рейса-нужно сделать.
Гость:
сначала выясним сколько увезли угля на прицепе. нам известно, что на машине увезли =30ц. за 1 рейс. значит на прицепе увезли 30/2=15ц всего за 1 рейс увезли 45ц (30+15=45). теперь чтобы узнать сколько рейсов нужно, чтобы увезти 1080 ц. угля нужно 1080/45=24 рейса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
дан конус.площадь боковой поверхности равна 24,найти площадь боковой поверхности конуса, у которого радиус основания в 3 раза меньше,а длина образу...
Математика
Отрезок длиной 9 см принят за единичный. отметьте на координатном луче точки с координатами: 1/2, 2/3, 5/6, 4/9, 7/9, 8/9, 5/18, 11/18, 13/18, 17/18
Английский язык