На автомашине с прицепом нужно привезти 1080 центнеров угля. За 1 рейс  на машине увозили 30 центнеров, а на прицепе- ? в 2 раза меньше чем на машине. Вопрос: СКОЛЬКО РЕЙСОВ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ ВЕСЬ УГОЛЬ?

Гость: Гость:

сначала выясним сколько увезли угля на прицепе. нам известно, что на машине увезли =30ц. за 1 рейс. значит на прицепе увезли 30/2=15ц всего за 1 рейс увезли 45ц (30+15=45). теперь чтобы узнать сколько рейсов нужно, чтобы увезти 1080 ц. угля нужно 1080/45=24 рейса