дан конус.площадь боковой поверхности равна 24,найти площадь боковой поверхности конуса, у которого радиус основания в 3 раза меньше,а длина образующей в 2 раза боьше ,чем радиус основания и длина обр этого конуса.

Алгебра

дан конус.площадь боковой поверхности равна 24,найти площадь боковой поверхности конуса, у которого радиус основания в 3 раза меньше,а длина образующей в 2 раза боьше ,чем радиус основания и длина обр этого конуса.

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