дан конус.площадь боковой поверхности равна 24,найти площадь боковой поверхности конуса, у которого радиус основания в 3 раза меньше,а длина образующей в 2 раза боьше ,чем радиус основания и длина обр этого конуса.
Алгебра
дан конус.площадь боковой поверхности равна 24,найти площадь боковой поверхности конуса, у которого радиус основания в 3 раза меньше,а длина образующей в 2 раза боьше ,чем радиус основания и длина обр этого конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S бок.1 = ПR1L1 S бок.2 = ПR2l2 Sбок.2 = П3R10,5L1 Sбок.1 делить на Sбок.2 = ПR1L1 умножит на 2/3ПR1L1 получаем Sбок.1/18 = 2/3 Sбок.1= 12
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