Красивое предложение о вербе
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Красивое предложение о вербе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благВерба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.оухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.
Гость:
Верба-символ весны, символ настроения и начала чего-то нового, так приятно принести домой букет этих изумительных пушистых цветов!
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