Красивое предложение о вербе

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Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благВерба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.оухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.