греческое слово в переде озночающие место для зрелищ
Обществознание
греческое слово в переде озночающие место для зрелищ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
греческое слово в переводе означающее место для зрелища это театр
Гость:
«Театр» – греческое слово, означающее «место для зрелищ». В конце V – начале IV вв. до н.э. театры были уже во всех больших греческих городах.
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