составьте 5 предложение деепричастия на казахском языке

Гость: Гость:

Мен оянып, тұрды. – Я, проснувшись, встал. Есiк ашып, ол үйге кiрдi. – Дверь открыв, он в дом вошёл. Жұмыс iстемей, тоқ болмайсың. – Не работая, сыт не будешь. Ол амандаса, маған қарады. – Он, здороваясь, на меня посмотрел. Ағам сабақ дайындамай, теледидар көрiп отыр. – Мой старший брат, к урокам не готовясь, телевизор смотрит. Да