составьте 5 предложение деепричастия на казахском языке
Право
составьте 5 предложение деепричастия на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен оянып, тұрды. – Я, проснувшись, встал. Есiк ашып, ол үйге кiрдi. – Дверь открыв, он в дом вошёл. Жұмыс iстемей, тоқ болмайсың. – Не работая, сыт не будешь. Ол амандаса, маған қарады. – Он, здороваясь, на меня посмотрел. Ағам сабақ дайындамай, теледидар көрiп отыр. – Мой старший брат, к урокам не готовясь, телевизор смотрит. Да
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